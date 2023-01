தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனையை 6 மணி நேரமாக குறைக்கவும்! மதியம் 2 டூ இரவு 8 வரை போதும்! பாமக யோசனை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனையை 6 மணி நேரமாக குறைக்க வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை மது விற்பனை நேரத்தை குறைத்தால் மதுவால் பாதிக்கப்படும் மக்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறையும் என்றும் இரவு நேரங்களில் சாலை விபத்துகளும் குறையும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இது தமிழ்நாட்டில் முழு மதுவிலக்கை ஏற்படுத்த நல்ல தொடக்கமாக அமைய வேண்டும் எனவும் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக ராமதாஸ் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

தமிழக அரசின் மேஜர் உத்தரவு.. மொத்தமாக மாற்றுங்க.. ஸ்டாலின் போட்ட ஆர்டர்.. ஆஹா ஜாக்பாட்தான்!

English summary

Ramadoss said that if the time of sale of alcohol is reduced from 2.00 pm to 8.00 pm, the number of people affected by alcohol will decrease significantly and road accidents will also decrease at night.