தமிழ்நாடு போதைக்காடாகும்! கற்பனைக்கும் எட்டாத தீமைகள்! ஸ்டாலின் இதை உடனே செய்யனும்! அன்புமணி ஆதங்கம்

தமிழ்நாட்டில் புகையிலைப் பொருட்கள் மீதான தடை நீக்கத்துக்கு அன்புமணி கடும் எதிர்ப்பு

சென்னை: புகையிலைப் பொருட்கள் மீதான தடை நீக்கம் தமிழ்நாட்டை போதைக் காடாக்கி விடும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் குட்காவுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை அகற்றப்படக் கூடாது என்றும் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் தனது வேதனையை பகிர்ந்துள்ளார். அதன் விவரம் வருமாறு;

Anbumani has insisted that the ban imposed on Gutka in Tamil Nadu should not be removed and the Tamil Nadu government should file an immediate appeal against the High Court decision in the Supreme Court.