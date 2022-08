அடடே நம்ம தனுஷ்! ஹாலிவுட் படத்துல கலக்கிட்டீங்க! நீங்க நல்லா வரனும்.. அன்புடன் பாராட்டிய அன்புமணி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியான ஹாலிவுட் படமான "தி கிரே மேன்" படத்தை ஓடிடியில் பார்த்ததாகவும், நடிகர் தனுஷை கண்டு பெருமைப்படுகிறேன் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கடந்த மூன்று நாட்களாக தர்மபுரி மாவட்டத்தில் காவிரி உபநீர் திட்டத்தை வலியுறுத்தி நடைபயணம் மேற்கொண்டார்.

மூன்று நாட்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் இந்தத் திட்டம் குறித்து துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கியதோடு பொதுமக்களிடம் ஆயிரக்கணக்கில் கையெழுத்து பெற்றார்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss commented on Twitter that he watched the Hollywood film "The Gray Man" starring actor Dhanush in OTT and was proud to see actor Dhanush.