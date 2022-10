மருத்துவம் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமா.. ஏழைகள்? தனியார் மருத்துவ கல்லூரி கட்டண உயர்வு அநீதி - அன்புமணி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது அநீதியானது என்று அதனை உடனடியாக குறைக்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான கட்டணத்தை ரூ.35,000 ரூ.1 லட்சம் வரை உயர்த்தப்படுவதாக கட்டண நிர்ணய குழு உத்தரவு வெளியிட்டு உள்ளது.

அந்த உத்தரவில் தனியார் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் ஆண்டுக் கட்டணம் அதிகபட்சமாக ரூ.29.40 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Anbumani Ramadoss, President of the PMK condemned that the increase in the fees of private medical colleges in Tamil Nadu is unfair and the Tamil Nadu government should order to reduce it immediately.