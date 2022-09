சென்னையில் கொடுக்கப்பட்ட ‘டார்கெட்’! கொடுமைப்படுத்தாதீங்க.. பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கு வந்த கோபம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : போக்குவரத்துக்கழக வருவாயை அதிகரிக்க தமிழக அரசு சீர்திருத்தங்களையே செய்ய வேண்டுமெனவும், நடத்துனருக்கு இலக்கு நிர்ணயித்து கொடுமைப்படுத்தாதீர் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக, ஒவ்வொரு பேருந்தின் மூலமும் ஒவ்வொரு சுற்றுமுறைக்கும் (ஷிஃப்ட்) ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வருவாயாக ஈட்ட வேண்டும் என்று போக்குவரத்துக் கழகங்கள் இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கின்றன.

போக்குவரத்துக் கழகங்களின் வருவாயை உயர்த்துவதற்காக ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல், அந்த சுமையை நடத்துனர்கள் மீது திணிப்பது போக்குவரத்துக் கழகங்களின் நிர்வாகத் திறமையின்மையையே வெளிப்படுத்துகிறது.

English summary

Pattali makkal katchi Founder Ramadoss has insisted that the Tamil Nadu government should make reforms to increase the revenue of the transport corporation and not target the conductors and bully them.