மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்... காவல்துறையினருக்கு 8 மணி நேர பணி - பாமக நிழல் பட்ஜெட்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொதுச் சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டம் கொண்டுவரப்படும். நடப்பு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இதற்கான மசோதா கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்படும் என பாமக நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையினருக்கு 8 மணிநேர பணி வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை வரும் 18ஆம் தேதி சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. ஒவ்வொரு நிதிநிலை அறிக்கையின் முன் பாமக சார்பாக நிழல் நிதி நிலை அறிக்கை வெளியிடப்படும்.

சென்னை தியாகராய நகரில் பாமகவின் 20வது பொது நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை இன்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அன்புமணி ராமதாஸ், ஜி.கே. மணி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

PMK shadow general budget: (பாமக நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை )The Right to Public Service Act will be introduced in Tamil Nadu. The bill will be brought before the current legislature and passed, according to the PMK Shadow Financial Statement. Police will be given an 8-hour work limit.