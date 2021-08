2026 தேர்தலில் அதிமுக, திமுகவுடன் பாமக கூட்டணி இல்லை- முதல்வர் வேட்பாளர் அன்புமணி: டாக்டர் ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை: 2026 சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக, திமுகவுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (பா.ம.க.) கூட்டணி அமைக்காது என்றும் பாமக இளைஞரணித் தலைவரான ராஜ்யசபா எம்.பி. அன்புமணி ராமதாஸ் முதல்வர் வேட்பாளர் என்றும் அக்கட்சியின் நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 2016 சட்டசபை தேர்தலின் போது மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்புமணி என்ற முழகத்துடன் அன்புமணியை முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தியது பாமக. ஆனால் பாமக போட்டியிட்ட அத்தனை தொகுதிகளிலும் தோல்வியைத்தான் சந்தித்தது.

இதனையடுத்து 2019 லோக்சபா தேர்தல், 2021 சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக-பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக இடம்பெற்றது. தற்போது பாமகவுக்கு 5 எம்.எல்.ஏக்கல் உள்ளனர். சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வென்று ஆட்சி அமைத்தது முதல் திமுகவுடன் நெருக்கம் காட்டி வருகிறது பாமக. இதனால் பாமக- திமுக கூட்டணிக்கு சாத்தியமா? என்கிற கேள்விகளும் எழாமல் இல்லை.

