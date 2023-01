"பிரேக்கிங் பேட்" புகழ் போதைப்பொருள்.. சிக்கிய கல்லூரி மாணவர்கள்.. வெளிநாடு வரை பரவிய 'நெட்வொர்க்'

போலீஸாரின் இந்த தேடுதல் வேட்டையை அறிந்து இந்த போதைப்பொருள் கும்பலைச் சேர்ந்த பலர் தலைமறைவாகி இருப்பதாகவும், அவர்கள் விரைவில் பிடிபடுவார்கள் என்றும் போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

Chennai

சென்னை: Breaking Bad (பிரேக்கிங் பேட்) என்ற அமெரிக்க சீரியலில் வரும் 'மெத்தாபெட்டமைன்' என்ற போதைப்பொருளை சென்னை கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்படுத்தி வருவது போலீஸாருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, சில கல்லூரி மாணவர்கள், போதைப்பொருளை விற்பனை செய்தவர் ஆகியோரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தியதில் வெளிநாடுகள் வரை இந்த 'போதை நெட்வொர்க்' பரவியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

Chennai college students are using the drug 'Methamphetamine' which appears in the American serial 'Breaking Bad', which has shocked the police.