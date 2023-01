நம்பர் பிளேட் எங்க தங்கம்! ஓசி காரில் கெத்தாக வலம் வந்த TTF வாசன்! கொத்தாக தூக்கி ஃபைன் போட்ட போலீஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : படம் பார்ப்பதற்கு நண்பரின் ஓசி காரில் கெத்தாக வந்து இறங்கிய டிடிஎஃப் வாசனை கொத்தாக தூக்கி உட்கார வைத்த போலீசார் நம்பர் பிளேட் இல்லாத காரை சாலையில் இயக்கியதற்காக அபராதம் விதித்து இருக்கின்றனர். காரில் ஏற்றிய கொடுமைக்கு 500 ரூபாய் ஃபைனை கட்டி இருக்கிறார் காரின் உரிமையாளர்.

சேர்ந்தே இருப்பது டிடிஎஃப் வாசனம் சர்ச்சைகளும் என்று ஆகிவிட்டது. 2கே கிட்ஸ்களின் ஹீரோவாக தன்னை காட்டிக் கொள்ளும் வாசன் அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு சர்ச்சையில் சிக்கிக் கொள்வதையும் வாடிக்கையாக வைத்திருக்கிறார்.

கடந்த ஆண்டு தனது பிறந்தநாளின் போது ரசிகர்கள் சந்திப்பில் கூடிய கூட்டம் பலரது புருவங்களையும் உயர்த்தியது. இதனையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் கவனிக்கத்தக்க நபராக மாறினார் வாசன். அதோடு சேர்ந்து அவரை சர்ச்சை வளையங்களும் சூழ்ந்து கொண்டது.

English summary

The police have fined TDF Vasan, who came to Khetta in his friend's OC car to watch the film, for driving a car without a number plate on the road. The owner of the car has paid that 500 rupees for loading it in the car.