ஓய்ந்தது மாண்டஸ்..ஓயாத ’அதிகார’ புயல்! என்னால முடியாது..போட்டுடைத்த இபிஎஸ்! இனி தான் இருக்கு கச்சேரி

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எவ்வளவோ பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியும், தனது முடிவில் விடாப்பிடியாக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் டெல்லி தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் நிலையில், அவருக்கு எதிரான டெல்லியின் நகர்வுகள் தீவிரமாக இருக்கும் என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

தமிழகத்தை கடந்த ஒரு வாரமாக மிரட்டியே வைத்திருந்த மாண்டஸ் புயல் கூட சென்னையை ஒரு காட்டு காட்டி ஓய்ந்துவிட்டது. ஆனால் சென்னை ராயப்பேட்டை அதிமுக அலுவலகத்தில் மையம் கொண்டிருக்கும் அதிகாரப் புயல் இப்போதைக்கு ஓயாது போல..

இபிஎஸ்-ஓபிஎஸ் என இரு தலைவர்கள் இரு துருவங்களாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அடிமட்ட தொண்டர்கள் அனைவரும் மன அதிருப்தியில் தான் இருக்கின்றனர். காரணம் கள அரசியல் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது.

அதிமுக + காங்கிரஸ் + விசிக + கமல்.. எடப்பாடியின் மெகா கணக்கு.. பாஜக கையில்

English summary

Political watchers say that Delhi's moves against Edappadi Palaniswami, who is adamant about his decision no matter how many negotiations are held on the AIADMK single leadership issue, will be serious.