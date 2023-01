மூச்சு முட்டுதே.. தென் மாவட்ட ரயில்களில் கால் வைக்க முடியாத அளவுக்கு கூட்டம்.. திணறும் பயணிகள்!

Chennai

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊர்களுகு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்துள்ளனர். இதனால் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பஸ், ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. குறிப்பாக சென்னை எழும்பூர், தாம்பரத்தில் இருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் ரிசர்வ் செய்யப்படாத பெட்டிகளில் கால் வைக்க கூட இடம் இல்லாத அளவுக்கு பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது.

சென்னையில் வசிக்கும் வெளி மாவட்ட மக்கள் பண்டிகை காலங்களில் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வது வழக்கம். அதுவும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று கிராமத்தில் உள்ள சொந்த பந்தங்களுடன் கொண்டாடுவதையே மக்கள் விரும்புவர்.

அந்தவகையில் பொங்கல் பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதையொட்டி, நேற்று முதலே சென்னையில் இருந்து, சொந்த ஊர்களுக்கு சாரை, சாரையாக மக்கள் புறப்பட்டு செல்ல தொடங்கி உள்ளனர்.

People flock to their hometowns to celebrate the Pongal festival. Due to this, the bus and trains going from Chennai to the southern districts are crowded. Especially trains from Chennai Egmore, Tambaram to South Districts are overcrowded to the extent that the unreserved coaches do not even have foot space.