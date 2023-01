பொங்கல் 2023: ரூ 1000 பரிசு தொகுப்பு திட்டத்தை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 2.19 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இன்று முதல் பொங்கல் பரிசு விநியோகம் தொடங்குகிறது. சென்னை தீவுத்திடல் அருகே உள்ள சத்யா நகர் குடியிப்பில் மக்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கத்துடன் கரும்பு உள்ளிட்ட பொங்கல் பொருட்களை வழங்கி முதலமைச்சர் இதனை இன்று காலை தொடங்கி வைக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் கடந்த 2008ம் ஆண்டு முதல் பொங்கல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 2021ம் ஆண்டு கொரோனா தொற்று காலத்தில் ரூ.2,500 பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. இதுதான் இதுவரை வழங்கப்பட்ட பொங்கல் பரிசுலேயே பெரிய தொகையாகும். இதனையடுத்து 2022ம் ஆண்டு பரிசு தொகை எதுவும் வழங்கப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக முந்திரி திராட்சை என 21 பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.

ஆனால் அதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் விமர்சனத்தை முன் வைத்தன. இதனையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இம்முறையும் இவ்வாறு சர்ச்சை எழுந்துவிடக்கூடாது என்பதில் அரசு கவனமாக இருக்கிறது. எனவு பரிசு பொருட்களுடன் சேர்ந்து ரூ.1,000 ரொக்கமும் வழங்கப்படுகிறது.

English summary

Distribution of Pongal gifts to 2.19 crore family card holders across Tamil Nadu will begin from today. The Chief Minister will inaugurate this morning by giving Pongal items including sugarcane along with Rs.1,000 cash to the people of Satya Nagar village near Chennai Island.