என்னது சசிகலா வரப்போறாரா? ஒன்றரை வருஷமா இல்லாம இதென்ன புது ட்விஸ்ட்? அலெர்ட் ஆகுங்க.. பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "கழகத்தை காத்திட, எங்களை வழிநடத்திட கட்சி அலுவலகத்திற்கு வருக வருக" என சசிகலாவை வரவேற்று அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே மோதல் போக்கு உச்சமடைந்து வரும் நிலையில், சசிகலா அரசியல் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதிமுகவை கைப்பற்றுவேன் என சசிகலா கூறி வரும் நிலையில், ராயப்பேட்டை அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே சசிகலாவை அலுவலகத்திற்கு வரவேற்று அவரது ஆதரவாளர்கள் போஸ்டர்கள் ஒட்டியுள்ளனர்.

English summary

O Panneerselvam and Edappadi palanisamy have split into two factions due to the clash in the AIADMK. Meanwhile, posters of welcoming Sasikala to the ADMK headquarters in Royapettah have caused a stir.