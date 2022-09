அதிரடியாக குறைந்த வணிக சிலிண்டர் விலை... சென்னையில் விலை என்ன தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ. 96 குறைந்துள்ளது. இதன்மூலம் வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் தொடர்ந்து ஐந்தாவது மாதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் வணிக பயன்பாடு, வீட்டு உபயோகம் என இரு வகையான சிலிண்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. 14.2 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் வீட்டு உபயோகத்திற்கும், 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் வணிக பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் ஒவ்வொரு மாதமும், சிலிண்டர்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றம் செய்து வருகின்றன.

அண்மைக் காலமாக வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை சரிவிலும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலை மாற்றமின்றியும் உள்ளன. இதனால் இல்லத்தரசிகள் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். இதுமட்டுமல்லாமல், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை உயர்வு, நடுத்தர மக்களின் மாத பட்ஜெட் கையை கடித்தது. அதேபோல் வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.2,000க்கும் அதிகமாக இருப்பதால், டீ, காபி, உணவு பொருட்களின் விலைகள் சில இடங்களில் அதிகரிக்க தொடங்கின. இது பொதுமக்களுக்கு கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தியது.

