பிரதமர் மோடி மே 26ல் தமிழகம் வருகை.. நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை தருகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: சென்னையில் நடைபெறும் விழாவில் பங்கேற்க மே 26ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகிறார். பிரதமர் வருகையின் போது அவரை சந்தித்து இலங்கை தமிழர் விவகாரம், நீட் தேர்வு ரத்து உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முதல்வர் முன் வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

#BREAKING வரும் 26ம் தேதி சென்னை வருகிறார் பிரதமர் மோடி!

கடந்த ஜனவரி 12ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி மதுரையில் பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்க இருந்தாக கூறப்பட்டது. தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவ கல்லூரிகளை திறந்து வைக்க வருகை தருவதாகவும் இருந்தது. கொரோனா பரவல் காரணமாக மோடியின் தமிழகம், புதுச்சேரி பயணமும் ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில் வரும் 26ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையின் விழாவில் பங்கேற்க தமிழகம் வருகிறார். சென்னை வரும் பிரதமர் மோடியை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து பேசுகிறார். இலங்கை தமிழர் விவகாரம், நீட் தேர்வு ரத்து உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முதல்வர் முன் வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Prime Minister Modi will arrive in Tamil Nadu on May 26 to attend a function in Chennai. It has been reported that the Chief Minister will meet the Prime Minister during his visit and put forward demands including the cancellation of the Sri Lankan Tamil issue and NEET examination.