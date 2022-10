சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. அலட்சியம் காட்டிய பள்ளி.. ‘உயிர் முக்கியம்’.. கதறிய குழந்தையின் அப்பா!

Chennai

சென்னை : ஆவடி அருகே தனியார் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவிக்கு, பள்ளியில் படியில் விழுந்து கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட நிலையில், பள்ளி நிர்வாகம் அலட்சியமாக நடந்து கொண்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் இரண்டாவது தளத்தில் அமரவைக்கப்படுவதாகவும், கழிவறை தரை தளத்தில் இருக்கும் நிலையில், உதவிக்கு கூட யாரும் செல்வதில்லை என்றும் குழந்தையின் தந்தை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

குழந்தை பாதிப்பு குறித்து கேட்டதற்கு பள்ளி நிர்வாகம் அலட்சியமாக பதில் அளித்ததாகவும், குழந்தையின் தந்தை ஆடியோ வெளியிட்டு குமுறலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மேலும், முறையாக முதலுதவி அளிக்காமல் குழந்தையை பைக்கிலேயே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று, பாதிப்பை இன்னும் தீவிரமாக்கியுள்ளதாகவும், குழந்தையின் தந்தை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

A complaint has been raised that the school administration acted negligently when a student studying in 1st standard in a private school near Avadi fell from the stairs and fractured her leg. The child's father has released an audio and expressed his anger.