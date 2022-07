பள்ளிகள் இயங்காது..ஸ்ட்ரைக் செய்யும் தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்! சாட்டையை சுழற்றிய அரசு! பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சியில் நிகழ்ந்த வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக நாளை ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளிகள் இயங்காது என தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ள நிலையில், விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நாளை அனைத்து தனியார்ப் பள்ளிகளும் வழக்கம் போல் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெ.மேகநாதரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது. பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர். மேலும் பள்ளியின் வாகனத்தை தீயிட்டு எரித்தனர்.

இதுமட்டும் இன்றி பாதுகாப்பிற்காக வந்த காவல்துறையினரையும் கல்வீச்சு தாக்கியதோடு, காவல்துறை வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

While the Federation of Tamil Nadu Private Schools Associations has announced that private schools in Tamil Nadu will not function for one day tomorrow due to the violent incident that occurred in Kallakurichi, District Collector J.Meganathareddy has said that all private schools in Virudhunagar district will function as usual tomorrow.