கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை அரசுப் பள்ளியில் அறிமுகம் செய்த பேராசிரியர் அன்பழகன்! மறக்க முடியாத திட்டங்கள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பேராசிரியர் அன்பழகன் கல்வித்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று செயல்பட்ட காலங்களில் அவர் செயல்படுத்திய பல திட்டங்கள் இன்றும் நினைவுகூரத்தக்கவை.

அரசுப் பள்ளிகளில் கணினிப் பாடம் தொடங்கப்பட்டது முதல் உயர்கல்வியில் தமிழைப் பயிற்று மொழியாக்குவது வரை அவர் முன்னெடுத்து செயல்படுத்திய திட்டங்கள் ஏராளம்.

பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா காணும் இவ்வேளையில் அவர் ஆற்றிய பணிகள் குறித்த விவரம் வருமாறு;

பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு! திருவாரூர் ராமையா டூ திமுக பொதுச்செயலாளர்! பிளாஷ்பேக்!

English summary

Many programs implemented by Professor Anbazagan during his tenure as the Minister of Education are still memorable.