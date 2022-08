இப்போ கஞ்சா பூ கண்ணால.. அடுத்து அபின், கொக்கைனா? விருமன் படத்துக்கு எதிராக பொங்கிய அமக ராஜேஸ்வரி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கார்த்தி - அதிதி நடித்த 'விருமன்' படம் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், கஞ்சாப் பூ என‌ப் பாடல் கேட்டால் திருந்த நினைப்பவன் கூட உடனே கஞ்சாவை தேடி செல்வான் என அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் மூ.ராஜேஸ்வரிபிரியா என்பவர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இயக்குனர் முத்தையாவும் நடிகர் கார்த்தியும் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள விருமன் திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இரண்டு நாட்களில் படம் நல்ல வசூலை பெற்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் படத்தில் இடம்பெற்ற 'கஞ்சா பூ கண்ணால' என்ற பாடல் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் வெளியான இந்த பாடலை யூட்யூபில் மில்லியன் கணக்கில் பார்வையாளர்களை பெற்றுள்ளது.

English summary

With the release of Karthi-Aditi starrer 'Viruman', if the song 'Ganja poo' is heard, youths immediately search for ganja, the founder of the anaithu makkal arasiyal karchi M. Rajeswaripriya has issued a statement;