தமிழகத்தில் அதிகம் பேசப்படும் இரண்டு அமைச்சர்கள் பிடிஆர், சேகர்பாபு.. என்ன காரணம்?

சென்னை: தமிழக அமைச்சரவையில் இரண்டு அமைச்சர்கள் அதிகம் பேசப்படுகிறார்கள். ஒருவர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மற்றொருவர் சேகர்பாபு, ஒருவர் நிதித்துறை தன் வசம் வைத்துள்ளார். இன்னொரு இந்து அறநிலையத்துறையை தன் வசம் வைத்துள்ளார். இவரும் அதிகம் பேசப்பட என்னென்ன காரணங்கள் என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு கடந்த மே 7ம் தேதி பதவியேற்றது. கடந்த நான்கரை மாதங்களில் மிகவும் அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பையும், பரபரப்பை ஏற்படுத்திய துறைகள் என்றால் அது நிதித்துறை மற்றொன்று இந்து அறநிலையத்துறை.

என்ன காரணம் என்றால் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்ட கடன்கள் மற்றும் இழப்புகள் குறித்து சிஏஜி அறிக்கையை வெளியிட்டு அதிரவைத்தார் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். இதேபோல் கோயில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து அகற்றி பலரிடமும பேசுபொருள் ஆனார் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு.

