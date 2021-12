மதுரை மாநகராட்சி சாலை சீரமைப்புக்கு சிறப்பு நிதி.. பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் குட் நியூஸ்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மதுரை மாநகராட்சியில் சாலைகளை சீரமைப்பதற்காக கடந்த மூன்று மாதங்களில் 60 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிதி பெற்றுத் தரப்பட்டு உள்ளதாக தமிழக நிதித்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சிக்கு கடந்த 3 மாதங்களில் சிறப்பு நிதியாக 60 கோடி ரூபாயை தமிழக அரசிடமிருந்து அமைச்சர்கள் பெற்று தந்துள்ளனர் என்று மதுரை மாநகராட்சி கமிஷனர் கார்த்திகேயன் நேற்று அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்து இருந்தார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில்..

English summary

Happy we finally arranged ₹60Cr funding from different sources to re-lay 300 roads in Madurai City, I know many are in deplorable condition (partly due to "Smart City" works) It took us a while to ensure a systematic, comprehensive "Scrape & Re-lay" upgrade, unlike the past, says finance minister PTR Palanivel Thiagarajan.