சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் அதிசயம்.. நேற்று நடந்த ஆரோக்கியமான நடைமுறை.. சுமூகமாக நடந்த விவாதம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சட்டசபையில் நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமியின் இருக்கை அருகே (செவ்வாய்கிழமை) வந்து பேசினார். சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் ஆரோக்கியமான நடைமுறையாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

நேற்று முன்தினம் சட்டசபையில், நீர்வளத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நேற்று நடந்தது. இதில், அ.தி.மு.க., சார்பில், முனுசாமி பேசுகை யில், ''தி.மு.க., தேர்தல் அறிக்கையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 5 ரூபாய்; டீசல் 4 ரூபாய் குறைக்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், பெட்ரோல் விலை 3 ரூபாய் தான் குறைக்கப்பட்டது,'' என்றார்.

இதற்கு நிதித்துறை அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் ''2011 முதல் 2021 வரை அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் ஐந்து முறை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டது. ஒருமுறை கூட குறைக்கப்படவில்லை,'' என்றார். தொடர்ந்து பேசுகையில், ஒரு வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தினார். அந்த வார்த்தையை, சபை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என, அ.தி.மு.க.,வினர் கேட்டார்கள் அப்போது எழுந்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் பழனிசாமி, நிதி அமைச்சர் தியாகராஜனை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிக்கும் வகையில், ஒரு கருத்தை கூறினார்.

