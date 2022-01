மெரினா உள்பட சென்னை கடற்கரைகளுக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு தடை.. இவங்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டவது அலை அதிவேகமாக குறைந்து வந்தது. ஒரு கட்டத்தில் தினசரி பாதிப்பு 20,000-க்கும் மேல் சென்ற நிலையில் தினசரி பாதிப்பு 700 என்ற நிலைக்கு கொரோனா வந்தது.

தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையும், கடுமையான ஊரடங்குமே கொரோனாவை குறைத்தது. அரசுக்கு மக்களும் நன்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தனர். தற்போது இந்தியாவில் புதிய வகை ஓமிக்ரான் வைரஸ் ஆட்டிப்படைத்து வரும் நிலையில் தமிழகத்துக்கும் ஓமிக்ரான் புகுந்தது.

சமூக பரவலான ஓமிக்ரான்.. தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் லாக்டவுனா? முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு

English summary

All beaches in Chennai, including Marina Beach and Besant Nagar, have been closed to the public due to the rising incidence of corona in Chennai. . The ban is said to remain in effect until further notice