வசதி படைத்தவரா நீங்கள்? ரேஷனில் பொருள் வாங்குறீங்களா? அமைச்சர் சக்கரபாணி போட்ட முக்கிய உத்தரவு!

சென்னை: வசதி படைத்த நபர்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை வாங்குகிறார்களா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உணவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பொதுவிநியோக திட்ட அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.

இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் மேற்குறிப்பிட்ட உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். அதேபோல முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்குவதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

