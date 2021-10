ரூ.200 கோடியில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம்! அதிகாரிகளை அலறவிட்ட செய்தியாளர்கள்! நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை: பள்ளியில் மாலை வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மாலையில் அதே கல்வியை கற்பிக்க வேண்டிய தேவை என்ன? பள்ளியில் காலையில் இருந்து மாலை வரை ஆசிரியர்கள் நடத்தும் பாடத்தின் மூலம் தடுக்கப்படாத இடைநிற்றல், மாலையில் அந்த ஊர் இளைஞர்கள் நடத்தும் பாடத்தால் குறைந்துவிடுமா என்று செய்தியாளர் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே இல்லம் தேடி கல்வித்திட்டத்திற்கு தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைப்பதற்கு முதல் நாள் சென்னையில் உள்ள அனைத்து ஊடகங்களிலும் கல்விப் பிரிவு செய்தியாளர்களாக இருப்பவர்களை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சந்திக்க இருப்பதாக அதிகாரிகள் அழைப்பு விடுத்தனர்.

மேலும் செய்தியாளர்களுடன் இல்லம் தேடி கல்வித் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதால் அதில் கலந்து கொள்ள இருப்பவர்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளும்படி பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

பள்ளிக் கல்வியில் ஆர்எஸ்எஸ்சின் அஜென்டாவா? திமுக அரசின் இல்லம் தேடி கல்வித் திட்டம்- பரபர பின்னணி?

