கிறிஸ்துமஸில் “சங்கு சக்கரம்”.. டெல்டா, தென் மாவட்டத்தில் கொட்டப்போகும் கனமழை - உங்க ஊரில் பெய்யுமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நாளான டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும், 26 ஆம் தேதி பெரும்பாலான தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானில் ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானில் ஆய்வு மையம் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "நேற்று தென்மேற்கு வங்க கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று காலை (22-12-2022) 0830 மணி அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.

இது தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், நாகப்பட்டினத்திலிருந்து சுமார் 600 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு - தென்கிழக்கே நிலை கொண்டுள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகரக் கூடும். அதற்கடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு - தென்மேற்கு திசையில் இலங்கை வழியாக குமரிக்கடல் பகுதிகளை நோக்கி நகரக் கூடும்.

வில்லனை காணோமே! கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை! கிறிஸ்துமஸ் அன்று மழை வருமா.. வெதர்மேன் அப்டேட்

English summary

Chennai Meteorological Center has said that on December 25, the day of Christmas festival, there will be heavy rain in the delta and southern districts, and on the 26th, there will be good rain in most of the southern districts.