அனைத்து தரப்பினருக்காகவும் போராடியவர் தேவர்! எந்நாளும் மக்கள் மனங்களில் வாழ்வார்! ராமதாஸ் புகழாரம்!

சென்னை: அனைத்து தரப்பு மக்களுக்காகவும் போராடியவர் முத்துராமலிங்கத் தேவர் என்றும் அவர் எந்நாளும் மக்கள் மனங்களில் வாழ்வார் எனவும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் புகழாரம் தெரிவித்துள்ளார்.

முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 60வது குருபூஜை மற்றும் 115வது பிறந்தநாளான இன்று ராமதாஸ் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ராமதாஸ் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Ramadoss praised Muthuramalingath Devar who fought for the people of all walks of life and he will always live in the hearts of the people.