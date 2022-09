பெரியார் பல்கலையிலேயே இட ஒதுக்கீட்டில் அநீதி.. ‘200 புள்ளி ரோஸ்டர்’ எங்கே? - கொந்தளிக்கும் ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: பெரியார் பல்கலைக்கழக இட ஒதுக்கீட்டு விதிமீறல் பற்றி விசாரணை தேவை என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சமூகநீதிக்காக போராடிய தந்தை பெரியாரின் பெயரால் அமைந்துள்ள பல்கலைக்கழகத்திலேயே இட ஒதுக்கீட்டு விதிகள் காற்றில் பறக்கவிடப்படுவது சமூகநீதி குறித்த கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது என ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இட ஒதுக்கீட்டு விதிகளுக்கு எதிராக நடைபெறவிருக்கும் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகர் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குனர் பணிகளுக்கான நேர்காணலை தமிழக அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முறையான இட ஒதுக்கீட்டின்படி நியாயமான முறையில் இந்த பணியிடங்களை அரசு நிரப்ப வேண்டும் என்றும் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தை உலுக்கும் இன்ப்ளூயன்சா காய்ச்சல்.. 9ம் வகுப்பு வரை விடுமுறை விடுங்க- ராமதாஸ் அவசர கோரிக்கை

English summary

PMK founder Dr Ramadoss said that there is a need for an inquiry into the violation of seat reservation in Periyar University and TN government should stop the selection in Periyar University which is going to be held against the seat reservation rules.