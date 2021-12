சென்னை விமான நிலையத்தில் கொரோனா பரிசோதனைக் கட்டணம் குறைந்தது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விமான நிலையத்தில் கொரோனா பரிசோதனைக்கான கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.ரேபிட் பிசிஆர் பரிசோதனை ரூ3,400லிருந்து 500ரூபாய் குறைத்து ரூ.2,900 ஆகவும், ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனைக் கட்டணம் 700 ரூபாயில் இருந்து ரூ.600 ஆக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் காரணமாக பல்வேறு தடைகள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் ஓமிக்ரான் பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் காரணமாக தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளான தென் ஆப்பிரிக்கா, பிரேசில், இங்கிலாந்து, வங்காளதேசம், மொரீஷியஸ், போஸ்ட்வானா, நியூசிலாந்து, ஜிம்பாப்வே, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், சீனா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வரும் பன்னாட்டு விமான பயணிகளுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதன் முடிவு வரும் வரை விமான நிலைய வளாகத்திலேயே தங்கி இருக்க வேண்டும்.

அத்துடன் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் புதிய கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆர்டிபிசிஆர், ரேபிட் பிசிஆர் பரிசோதனை செய்ய தனியாக இடவசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.

The fee for corona testing at the airport has been reduced from Rs 3,400 to Rs 500 for the RBI PCR test and from Rs 700 to Rs 600 for the RTPCR test, the health ministry said.