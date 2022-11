24 மணி நேரமும் டாஸ்மாக்.. கோர்ட்டே தோலுரிச்சு காட்டிடுச்சே.. நேரத்தை மாத்துவீங்களா? சீறிய உதயகுமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் 24 மணி நேரமும் டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளின் விற்பனை நேரத்தை குறைக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து, தமிழக அரசு பதில் அளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நேற்று உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், அதுதொடர்பாக திமுக அரசை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார். எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி காலத்தில் 500 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் உதயகுமார்.

இன்றைக்கு கணக்கில் அடங்காத பெட்டிக்கடை போல், மதுபான கடைகள் நாடெங்கும் திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது, இதற்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் என்று தெரியவில்லை என ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பிரதமரை பார்க்க போறீங்களா? அப்படியே இதையும் கேளுங்க.. முதல்வருக்கு பட்டியலை நீட்டிய ஆர்பி உதயகுமார்!

English summary

AIADMK former minister RB Udhayakumar has alleged that Tasmac shops are operating 24 hours a day in Tamil Nadu. RB Udayakumar has alleged that liquor shops are being opened all over Tamilnadu as countless.