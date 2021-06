ஏடிஎம்களில் பணம் எடுத்தால்.. ரூ.21 பிடித்தம்.. ஆர்பிஐ வெளியிட்ட அடுத்த அறிவிப்பு

Chennai

Velmurugan P

சென்னை :இலவச பரிவர்த்தனை வரம்பை தாண்டி ஏடிஎம்-ல் பணம் எடுக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கில் இருந்து ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.21 வசூலிக்கலாம் என்று வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது.

இனிமேல் உங்களின் இலவச பரிவர்த்தனை வரம்பு தாண்டிய உடன் வங்கிகள், உங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்க முடியும்.

ரிசர்வ் வங்கி அதன் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தற்போது ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு அதிகபட்ச கட்டணங்கள் ரூ .20 என்பதில் 21 ஆக உயர்த்தப்படும். புதிய கட்டணங்கள் ஜனவரி 1, 2022 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளது,

வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் சொந்த வங்கி ஏடிஎம்களைப் பயன்படுத்தினால், மாதத்திற்கு ஐந்து இலவச பரிவர்த்தனைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. பரிவர்த்தனைகளை செய்ய மற்ற வங்கி ஏடிஎம்களைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள், மெட்ரோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதத்திற்கு மூன்று இலவச பரிவர்த்தனைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன, மெட்ரோ அல்லாத வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஐந்து முறை பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இதுவே தற்போது உள்ள நடைமுறை ஆகும்.

