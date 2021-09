மெரினா கடற்கரையில் பொழுது போக்கு படகு சவாரி.. அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியிட்ட அமைச்சர் மதிவேந்தன்

Chennai

சென்னை: சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பொழுதுபோக்கு படகு சவாரி தொடங்கப்படும் என்பது உட்பட சுற்றுலாத் துறை சார்ந்த பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை அமைச்சர் மா.மதிவேந்தன், சட்டசபையில் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் துறை வாரியாக மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வந்தது. அதன்படி, இன்று சுற்றுலாத் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது, சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் மா.மதிவேந்தன் 30 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

அந்த அறிவிப்பில் முக்கியமான ஒன்று சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ராயல் மெட்ராஸ் கிளப் உடன் இணைந்து பொழுதுபோக்கு படகு சவாரி தொடங்கப்படும். என்பதாகும்.

English summary

Minister Ma Mathiventhan today announced in the Assembly various new announcements related to the tourism sector, including the launch of a recreational boat ride at the Chennai Marina Beach.