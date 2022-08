ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் தேசியக் கொடி.. திருமாவளவன் பாடம் எடுக்க வேண்டாம்.. எல்.முருகன் காட்டம்!

Chennai

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திற்கு திருமாவளவன் போன்றோர் தேசியக் கொடியைப் பற்றி பாடம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் கடந்த 2ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரை மக்கள் அனைவரும் தங்கள் சமூக ஊடக கணக்கின் முகப்பு புகைப்படத்தை தேசியக்கொடியை வைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்தார். அதன்படி அவரும், பாஜக தலைவர்களும் தங்கள் சமூக ஊடக கணக்கு பக்கங்களின் முகப்பு படங்களை மாற்றி வருகின்றனர்.

அதேபோல் வரும் ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசியக் கொடி ஏற்றப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதற்கேற்ப பாஜகவினர் தொடர் பரப்புரையை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

Union Minister of State L. Murugan has criticized that the RSS movement does not need people like Thirumavalavan to take a lesson about the national flag.