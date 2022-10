”காமராஜரை கொல்ல முயற்சித்தது.. காந்தியை கொன்றது” ஆர்எஸ்எஸ் மீது பாய்ந்த திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது கொலை செய்ய முயற்சி செய்தது ஆர்எஸ்எஸ் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் நினைவு நாளை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து திருமாவளவன் கூறுகையில், புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கு முழுமையாக ஒப்படைத்துகொண்டவர் பெருந்தலைவர் காமராசர். அவரது நினைவு நாளில் சனாதன அரசியலை ஒரு போதும் தமிழ் மண்ணில் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று விசிக உறுதி ஏற்கிறது.

VCK leader Thirumavalavan has criticized the RSS gang that tried to kill former Chief Minister Kamarajar while he was sleeping.