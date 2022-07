கயல் சீரியல் ஹீரோயின் ’சின்னம்மா’! திவாகரன் பேச தொண்டர்கள் கைதட்ட.. கடைசியில் பொங்கி எழுந்த சசிகலா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சசிகலாவின் சகோதரர் திவாகரன் தனது கட்சியான அண்ணா திராவிடர் கழகத்தை சசிகலா அதிமுகவுடன் இணைக்கும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய திவாகரன், கயல் சீரியலில் வரும் கயல் எப்படியோ அது போல் தான் சின்னம்மா என பேசிய நிலையில், அதிமுகவின் நடப்பதையெல்லாம் இப்படியே நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என சசிகலா கூறியுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் பொதுச்செயலாளரும் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர், முதல்வராக பதவியேற்க இருந்த நிலையில் சொத்து குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பின் காரணமாக அவரது தோழியான சசிகலா சிறைக்கு சென்றார்.

அப்போது அவருடன் எற்பட்ட மோதல் காரணமாக கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இடைக்கால முதல்வரான ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்து துணை முதல்வராகவும் பொறுப்பேற்றார்.

English summary

Sasikala's brother Divakaran spoke at an event where his Anna Dravidar Kazhagam was merged with Sasikala's AIADMK. Sasikala said that while Kayal, who appears in the serial Kayal, is somehow like Chinnamma, Sasikala said that we cannot watch everything happening in AIADMK like this.