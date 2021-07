ஜெயலலிதா காலில் விழுந்து "கெஞ்சியும்" கேட்கவில்லை- சசிகலா பரபர பேட்டி! ஜெ. மரணம் பற்றியும் விளக்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெயலலிதாவின் காலில் விழுந்து கெஞ்சியும் அவர் ஒரு விஷயத்தை கேட்க மறுத்துவிட்டார் என்று மனம் திறந்து பேட்டியளித்துள்ளார் சசிகலா.

தி வீக், என்ற, ஆங்கில வார இதழுக்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார் சசிகலா. அதில் ஜெயலலிதா மற்றும் தனக்கு இடையே இருந்த உறவுகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய விஷயங்களை அவர் வெளிப்படையாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

இதோ சசிகலா பேட்டியிலிருந்து சில முக்கிய அம்சங்கள்:

போயஸ் கார்டனிலிருந்து ஜெ. என்னை வெளியேற்றியது மக்களை நம்ப வைக்கதான்- சசிகலா பேட்டி! சோ பற்றி ஆதங்கம்

English summary

Sasikala says that she is even fell at Jayalalitha's feet but she did not take her advice when Kanchi seer Jayendra Saraswathi was arrested at Chennai.