நானெல்லாம் அப்பவே அப்படி! கொஞ்ச நாள் பார்ப்பேன்.. சரியில்லை என்றால்.. எடப்பாடிக்கு சசிகலா எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நான் அப்பவே அப்படி செய்த போது இப்போது செய்ய முடியாதா என எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இறுதி எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் சசிகலா பேசியிருக்கிறார்.

எம்.ஜி.ஆர். மறைந்தபோது இப்படித்தான் மந்திரிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துகொண்டு அரசியல் செய்தார்கள் என்றும் ஆனால் அதனையே தூள் தூளாக நொறுக்கிய தனக்கு இப்போது அதை செய்வதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகிவிடப் போகிறது எனக் கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், கொஞ்ச நாள் பார்ப்பேன், சரியில்லை என்றால் என பீடிகை போட்டும் சசிகலா அதிமுக 51ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் பேசியிருக்கிறார்.

English summary

In the AIADMK issue, Vk Sasikala has given an last warning to Edappadi Palanisamy and Ex minsiters