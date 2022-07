ஹிண்ட் கொடுத்த சசிகலா.. அப்போ அந்த விஷயம்? - தொண்டர்கள் புடைசூழ.. அதிமுகவை கைப்பற்ற பரபர பிளான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள சசிகலா, அடுத்ததாக தொண்டர்களுடன் அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்குச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளரான சசிகலா, பின்னர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். அவருக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறார்.

பெங்களூர் சிறையில் இருந்து கடந்த ஆண்டு வெளியே வந்த சசிகலா, தற்போதைய குழப்பமான அரசியல் சூழலில் தமிழகம் முழுக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தனது ஆதரவாளர்களைச் சந்தித்து வருகிறார்.

English summary

