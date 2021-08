பாரத ஸ்டேட் வங்கி வாடிக்கையாளர்களே உஷார்.. இப்படியெல்லாமும் உங்க பணம் திருடப்படலாம்!

எஸ்பிஐ வங்கி மோசடி



இப்படி அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருந்த மோசடி தற்போது பாமரர்கள் பயன்படுத்தும் பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து எஸ்பிஐ வங்கியே தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அலர்ட் மெசேஜை அனுப்புகிறது. மேலும் மோசடி மெசேஜ் எந்த நம்பரில் இருந்து வருகிறது என்பதையும் எஸ்பிஐ தெரிவிக்கிறது. அதில் ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுக்கப்பட்டு அதில் உங்கள் பான் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்க இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் என கேட்கிறது. அவ்வாறு கிளிக் செய்தால் நம் வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் அத்தனை பணமும் திருடப்படுகிறது (Dear SBI user your SBI YONO A/c has been blocked please update your PAN CARD click here to login your net banking update your PAN numbar. Such a message is been sent from +918653097921. DO NOT CLICK ON THE LINK. YOUR MONEY WILL BE LOOTED.

) . எனவே யாரும் இந்த லிங்கை கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது.