தீயைவிட கோரமான ‘தீ’ண்டாமை.. திருந்தாத டீச்சர்கள்! மாணவர்கள் ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கட்டும் - இத செய்யுங்க!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தூத்துக்குடியில் பள்ளி மாணவனிடம் சாதிவெறியை தூண்டும் வகையில் பேசிய ஆசிரியை, சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரி ஆசிரியையின் சாதிவெறி பேச்சை தொடர்ந்து பாஞ்சாங்குளம் பள்ளியில் ஆதிதிராவிட மாணவர்கள் சாதி பாகுபாட்டோடு நடத்தப்படுவதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் கழகம் வெளியிடும் பாட புத்தகங்களை திறந்தால் அனைவர் கண்களிலும் முதலில் தெரிவது, "தீண்டாமை ஒரு பாவச் செயல், தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம், தீண்டாமை ஒரு மனிதத் தன்மையற்ற செயல்" என்ற 3 வரிகள்தான். பல பத்தாண்டுகளாக பாடபுத்தகங்களில் தவறாமல் இடம்பெற்று வரும் இந்த 3 வரிகள் குறித்து பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் விளக்குவது கிடையாது.

வேண்டுமென்றே ஆசிரியர்கள் அதை கடந்து செல்வதையும் காணலாம். சில ஆசிரியர்கள் அதுகுறித்து விளக்க முற்பட்டாலும் பிரச்சனை ஏற்படுமோ என்று எண்ணி அமைதி காக்கின்றனர். 12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சில பள்ளி மாணவர்களிடம் இந்த 3 வரிகளுக்கான விளக்கத்தை நாம் கேட்டபோது திருப்திகரமான பதில்கள் வரவில்லை. தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளன்று சமூக நீதியை காப்போம் என்று உறுதிமொழியேற்க சொன்ன தமிழ்நாடு அரசு, இந்த 3 வரிகள் குறித்து முதலில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்த வேண்டும்.

English summary

School and College teachers in spreading caste discrimination Teachers in Tamilnadu spreading caste discrimination School and Colleges: School at Panchangukalam in Tenkasi districts Scheduled communities students face caste discrimination and Untouchability. Before that Chennai Pachaiyappas college teacher spreading caste venom to his student.