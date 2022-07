கயிறு கட்டக்கூடாது.. கம்மல்,காப்புக்கு தடை.. பிறந்தநாள் அன்றும் சீருடை- மாணவர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பள்ளி மாணவர்கள் கைகளில் கயிறு கட்டக்கூடாது என சமூக பாதுகாப்புத்துறை அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும், பிறந்தநாள் அன்றும் பள்ளி மாணவர்கள் சீருடை அணிந்துதான் பள்ளிக்கு வரவேண்டும் என்றும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் காப்பு போன்ற அணிகலன்களை அணியவும், கம்மல், செயின் போன்றற்றை அணிந்து பள்ளிக்கு வரவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Department of Social Security has issued an order that school students should not wear ropes, bracelets, chains, etc. Also, on birthdays, students are required to come to school in uniform.