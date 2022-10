பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு.. பாஜகவுக்கு அடிபணிவதா? அப்பாவிகளை விடுவிக்கனும் -எஸ்டிபிஐ செயற்குழு தீர்மானம்

Chennai

சென்னை: பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு தாக்குதல்களில் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கும் அப்பாவிகளை காவல்துறை விடுவிக்க வேண்டும் என எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நேற்று சென்னையில் உள்ள மாநில தலைமையகத்தில் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர்கள் அப்துல் ஹமீது, எஸ்.எம்.ரஃபீக் அகமது, மாநில பொதுச்செயலாளர்கள் அச.உமர் பாரூக், அகமது நவவி, நிஜாம் முகைதீன், மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் நஸூருத்தின், பொருளாளர் அமீர் ஹம்சா, செயலாளர்கள் ரத்தினம், அபுபக்கர் சித்திக், ஏ.கே.கரீம் மற்றும் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தடை, பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு வழக்கில் எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் கைது போன்ற சம்பவங்களுக்கு பிறகு நடைபெற்ற இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதுகுறித்து அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழகத்தில் கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். பிரமுகர்கள் இல்லங்களில் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. தமிழகத்தில் நிலவும் அமைதியை சீர்குலைக்கும் நோக்கில் சில சதிகார கும்பல்களால் திட்டமிட்டே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

