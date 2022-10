நீதிமன்றம் இருக்கட்டும்.. இப்ப ‘பந்து’ அப்பாவு கோர்ட்டில்.. திமுக பிளான் என்ன? நெருங்கும் ரிசல்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் அணிகளின் மோதலால், தமிழக சட்டப்பேரவை கூடும்போது 'சீட்' விவகாரம் அனலைக் கிளப்பப்போகிறது. திமுக மற்றும் சபாநாயகர் அப்பாவுவின் முடிவு என்னவாக இருக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு இரு தரப்பினர் மத்தியிலும் கடுமையாக எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் இடையேயான உட்கட்சி பூசலால் கடந்த 4 மாதங்களாக அரசியல் பரபரப்பு உச்ச நிலையில் உள்ளது. அதிமுகவில் இப்போது எடப்பாடி அணி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணி என்று இரு தரப்பினர் இருக்கின்றனர்.

இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி ஜூலை 11 பொதுக்குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும், மாறி மாறி வரும் தீர்ப்புகளால் அதிமுக இப்போது யார் தலைமையில் இயங்குகிறது என்பது பெரும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது.

உச்ச நீதிமன்றமும், தேர்தல் ஆணையமும் இந்த விவகாரத்தை எப்படி கையாளும் என்பது முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு முன்பாக, தமிழக சட்டமன்றம் கூடும்போதும், இந்த விவகாரம் அனலைக் கிளப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

How the Supreme Court and the Election Commission will handle the AIADMK conflict issue is seen as an important issue. Before that, the responsibility has come to DMK. Expectations have arisen as to whose demand will be accepted among the EPS and OPS in TN assembly session.