தமிழ்நாட்டுக்கு ரூ.6.5 லட்சம் கோடி கடன் எப்படி வந்துச்சு? வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுங்க.. சீறிய சீமான்!

சென்னை : தற்காலிக செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படாததைக் கண்டித்து செவிலியர்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், "செவிலியர்கள், ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அரசிடம் நிதி இல்லையா? தமிழ்நாட்டுக்கு ரூ.6,50,000 கோடி கடன் வந்தது எப்படி என அரசு வெள்ளை அறிக்கை தர வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மக்களுக்கு சேவை செய்பவர்களை வீதியில் சென்று போராட தள்ளுவது கொடுமை. இதனை முதல்வர் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ஒப்பந்த செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மக்களுக்காக சேவை செய்பவர்கள் வீதியில் நின்று போராடுவது கொடுமை. ஆங்கில புத்தாண்டு அன்று செய்த தவறை தமிழ்ப் புத்தாண்டு அன்று சரி செய்யுங்கள் என்று தமிழக அரசை சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Naam Tamilar Party coordinator Seeman, who supported the protest of nurses against the non-permanence of temporary nurses, said, "Doesn't the government have funds to fulfill the demands of nurses? TN government should give a white report on how tamil nadu has debt of Rs. 6,50,000 crore."