தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபியாக சங்கர் நியமனம்.. கோவை ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி இடமாற்றம்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, 3 அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு கூடுதல் டிஜிபியாக (ஏடிஜிபி) சங்கர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அவ்வப்போது ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது. இந்நிலையில் தான் தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் கோவையில் கார் வெடிப்பு நிகழ்ந்தது.

இது பெரும் சர்ச்சையானது. இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னணியில் பயங்கரவாத அமைப்பின் செயல்பாடுகள் இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகித்தனர்.

இது பெரும் சர்ச்சையானது. இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னணியில் பயங்கரவாத அமைப்பின் செயல்பாடுகள் இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகித்தனர்.

In Tamil Nadu 6 IPS officers have been transferred effectively and 3 officers have been given additional charge. Accordingly, Shankar has been appointed as Additional DGP (ADGP) Law and Order of Tamil Nadu.