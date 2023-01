நுங்கு சாப்பிட்டால் பெண்களுக்கு..எங்கம்மா பாஜக என்பதால் விமர்சனம் வருது! குலாப் ஜாமூன் புகழ் ஷர்மிகா

Chennai

சென்னை : குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டால் 3 கிலோ எடை அதிகரிக்கும், நம்மை விட பெரிய மிருகமான மாடு இறைச்சியை சாப்பிட்டால் செரிக்காது என பேசி சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பை கிளப்பிய டாக்டர் ஷர்மிகா சரண் தனது தாய் பாஜகவில் இருப்பதால் தன்னை விமர்சிப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆடியோ விவகாரத்தில் சிக்கி தமிழக முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவர் டெய்சி சரண். பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தலைவரான அவரது மகள் தற்போது மீண்டும் சமூக வலைதளங்களில் பேமஸ் ஆகி இருக்கிறார்.

சித்த மருத்துவர் எனக் கூறிவரும் ஷர்மிகா தொடர்ந்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து கேலி கிண்டல்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார். இதற்கெல்லாம் காரணம் யூட்யூப் சேனல் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி தான்.

Dr. Sharmika Saran, who created a stir on social media by saying that if you eat Gulob Jamun, you will gain 3 kgs of weight, and if you eat cow meat, which is a bigger animal than us, you will not digest it, Dr. Sharmika Saran has said that her mother is criticizing her because she is in the BJP.