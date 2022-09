மதுரை அன்பு ‘ஐடி’ ரெய்டு! ஏ.கே. மட்டுமில்ல.. எஸ்.கே. பட ஷூட்டிங்கும் நிறுத்தம் - 'மாவீரன்' வருவானா?

Chennai

சென்னை: சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரித்துறை சோதனை காரணமாக அஜித் 61 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மட்டுமின்றி சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வந்த மாவீரன் படத்தின் படப்பிடிப்பும் நின்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த ஆகஸ்டு மாத தொடக்கத்தில் அன்புச்செழியன் மற்றும் அவரது உறவினர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

டெல்லியிலிருந்து வந்த அதிகாரிகள் சென்னை, மதுரையில் உள்ள அன்புச்செழியனின் வீடு, அலுவலகங்கள், சைதாப்பேட்டையில் உள்ள திரையரங்கம், மதுரையில் உள்ள திரையரங்கம் என பல இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்..

வருமான வரி சோதனை! ரூ. 200 கோடி வருவாயை அன்புச்செழியன் மறைத்தது கண்டுபிடிப்பு.. சிக்கலில் பிரபலங்கள்?

After of Income Tax raid in the places of Tamil cinema financier Madurai Anbuchezhiyan and Other producers they stopped funding to the cinemas. Because of that Sivakarthikeyan Maaveeran movie shooting stopped due to finance problem.