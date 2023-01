சிலரது தூண்டுதலால் தான் செவிலியர்கள் போராட்டம்..ஒருவருக்கும் பணி பாதிப்பு ஏற்படாது..மா சுப்பிரமணியன்

Chennai

சென்னை: செவிலியர்களின் போராட்டம் சிலரின் தூண்டுதலின் பேரில் தான் நடக்கிறது என்றும், இது உங்களுக்கான அரசு. உங்களை ஒருபோதும் கைவிடாது. ஒருவருக்கு கூட பணி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றும் சென்னையில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி சேலத்தில் ஒப்பந்த செவிலியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்யவேண்டும் என்று சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் சிலரின் தூண்டுதலின் பேரில் தான் செவிலியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பேசியுள்ளார். இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்கள் முன்பு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேசியதாவது:-

The nurses' strike is happening at the instigation of a few, and this is the government for you. Will never abandon you. Minister Ma Subramanian said in Chennai that the work will not affect even one person.