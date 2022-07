எல்லா பதவியும் உங்களுக்கா? நாங்க எங்க போறது! இபிஎஸ்க்கு உருவான புது ‘சிக்கல்’! ர.ர.க்கள் போர்க்கொடி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் ஏற்கனவே பல்வேறு பதவிகளை வகித்து வரும் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கே மீண்டும் மீண்டும் பரவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மற்ற நிர்வாகிகள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு பிறகு இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பதவியை கைப்பற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கியதோடு தனக்கு ஆதரவு நிர்வாகிகளுக்கு துணைப் பொதுச் செயலாளர், தலைமை நிலைய செயலாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளை அளித்து வருகிறார்.

அந்த அறிவிப்பில் தங்களுக்குப் பதவி கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்த பெரும்பாலான நிர்வாகிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இதே போல ஏற்கனவே மாவட்ட செயலாளராக இருந்தவர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், தாங்கள் எடப்பாடி தரப்புக்கு விசுவாசமாக இருந்ததால் தங்களுக்கும் பதவி கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் பலர் அது கனவு நிறைவேறவில்லை.

English summary

In the AIADMK, the list of new administrators has been announced by the Edappadi Palaniswami side, but the senior administrators who are already holding various posts have been repeatedly distributed. Due to this, other administrators are reported to be dissatisfied.