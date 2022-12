பாயின்ட்! எல்லா அமைச்சர்களும் இதே ரூட்ல போகலாமே.. வேலுமணி கேஸ் தவறான முன்னுதாரணம்.. கேசிபி ஒரே போடு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒரு முறைக்கு மேல் விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்று கூறி எஸ்.பி.வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்துள்ளது மோசமான முன்னுதாரணம் ஆகிவிடும் என எச்சரித்துள்ளார் கே.சி.பழனிசாமி.

அதிமுக ஆட்சியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்க்கில், அப்போது நடந்த விசாரணையில் எஸ்பி வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு புகாருக்கு முகாந்திரமில்லை என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்தது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு அதற்கு மாறான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிமன்றம், வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு, இனி யார் ஊழல் செய்தாலும் தங்கள் ஆட்சியிலேயே ஒரு வழக்கை பதிவு செய்து, முகாந்திரம் இல்லை என விசாரணை நடத்தி தெரிவித்து விட்டால் தப்பித்துக்கொள்ளலாம் என வழிகாட்டுவது போல இருப்பதாக கேசி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

ஒண்ணு சாதகம்.. இன்னொண்ணு பாதகம்.. வேலுமணி மீதான டெண்டர் வழக்கு ரத்தானது எப்படி? சொல்கிறார் இன்பதுரை!

English summary

KC Palanisamy has warned that it will set a bad precedent by canceling the tender malpractice case against SP Velumani. KC Palaniswami has criticized this order of the court as if anyone who commits corruption can register a case in their own regime and get away from conviction.